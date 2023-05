Singen Sie gerne? So richtig laut und voller Begeisterung? Oder schweigen sie lieber? Ich finde, Musik, singen, kann trösten, Menschen miteinander verbinden und ermutigen, mich durchatmen lassen.

Singen kann öffnen. Ich erlebe das, wenn im Altenheim fast verstummte Menschen vertraute Lieder mitsingen und dabei buchstäblich aufblühen. Gerade für Menschen, die ich mit Worten nur schwer erreiche, ist Singen der Königsweg. In Lieder, in Musik lassen sich so viele Gefühle fassen und ausdrücken. Ich kann meine Freude, meinen Ärger, mein Glück und meine Trauer heraussingen. Darum finde ich es schade, dass das Singen bei uns ein wenig verloren zu gehen scheint.

Sonntag der Kirchenmusik

Am Sonntag ist „Kantate“, der Sonntag der Kirchenmusik. Die Geschichte von David steht im Blickpunkt. Der spätere berühmte König mit seiner Musik hat viel bewegt. Er konnte wunderbar Harfe spielen und dazu singen. So schön, dass es König Saul aus seinen dunklen Gedanken geführt hat.

Pfarrerin Birgit Kiefer Foto: privat

Viele Psalmen der Bibel werden David zugeschrieben. Psalm 9 zum Beispiel: „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, und ich will erzählen von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir: Halleluja“ – so übertragen in einem Kirchenlied.

Singen öffnet das Herz

Solche Lieder hat David uns hinterlassen, auch wenn die Melodien leider verloren gegangen sind. Bis heute werden sie gebetet oder gesungen. Traurige finden darin Trost, Bedrückte können aufatmen, Leidtragende ihren Schmerz herauslassen. Menschen singen, beten mit Psalmen und beginnen neu über sich selbst und Gott nachzudenken. Herzen und Münder öffnen sich zum Loben und Danken, Menschen fühlen sich gestärkt im gemeinsamen Singen und Beten.

„Vögel singen/ in einer Welt/ die krank/ lieblos/ ungerecht ist/ vielleicht haben sie recht“ dichtet Andrea Schwarz. Angenommen, ich nehme mir ein Beispiel an David, tue es den Vögeln gleich und singe. Vielleicht erfahre ich dann: Singen öffnet mein Herz für meine Mitmenschen und für Gott.

Die Autorin

Birgit Kiefer (61) ist Pfarrerin an der protestantischen Christuskirche in Mundenheim.