Wer meint, in einem Tierheim geht es nur um die Versorgung der Tiere, hat weit gefehlt. Es fällt eine ganze Menge Bürokratie an. Petra Heisch ist die Sekretärin und sorgt dafür, dass es im Büro rund läuft. Denn in einem Tierheim fällt genauso viel Verwaltungsarbeit an wie in einer Firma.

„Ich bin immer gut beschäftigt und hatte in den zehn Jahren keinen Tag Langeweile“, sagt Petra Heisch über ihren 30-Stunden-Job im Tierheim. Der umfasst Anfragen,