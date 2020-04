Liebe Leserin, lieber Leser, Sie wissen, worauf Sie achten müssen in Zeiten von Corona. Händewaschen, klar! Abstand halten, keine Frage! Menschenansammlungen, gar nicht erst entstehen lassen und auf jeden Fall meiden. Doch wie macht man das genau? Wie ist das mit dem Händewaschen. Ursula von der Leyen hat es uns vorgemacht im Fernsehen. Europahymne summen, dabei ordentlich Hände reinigen. Da schafft man locker die 20 Sekunden.

Alternative: zwei Vaterunser

Ein Alternativvorschlag, den ich gehört habe: zwei Vaterunser beten während des Händewaschens. Na, wozu Beten doch gut ist. Als Stoppuhr in Corona-Zeiten instrumentalisiert? Doch darf ich eigentlich beim Beten Hände waschen? Ganz schön schwierig, die Frage. Darf ich beim Beten gleichzeitig etwas anderes tun? Lenkt mich das eventuell zu sehr ab? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, zurzeit wird mehr gebetet als unter „normalen“ Umständen.

Das mag damit zusammenhängen, dass uns gerade etwas bewusster wird. Wir haben das Leben nicht in unseren Händen. Anscheinend führt Corona uns schmerzlich vor Augen: Uns sind Grenzen gesetzt, nicht alles ist machbar oder gut.

Viele Helden im Alltag

Dann merke ich: „Es ist Zeit!“ Ich spreche mit dem, von dem das Leben kommt. Klage Gott meine Not und die Not anderer, danke für die Unterstützung und Hilfe, die wir erfahren durch die zahlreichen Heldinnen und Helden im Corona-Alltag. Ich tue das zu Hause im Kämmerlein, in der offenen Kirche bei uns oder in der Melanchthonkirche (jeden Tag offen von 10 bis 16 Uhr), selbstverständlich halte ich Abstand.

Dabei hoffe ich, Gott ist ganz nahe. Natürlich bete ich auch das Vaterunser, weil es mich verbindet mit so vielen, für die es ebenfalls selbstverständlich zum Glauben dazu gehört. Die beten es und hören gleichzeitig auf den Klang der Glocken, die zurzeit zum Beten einladen. Und ich bin mir sicher, dass ich beim Händewaschen auch beten darf.

Der Autor