Wir stehen kurz vor den wohlverdienten Ferien. Wir freuen uns auf die freie Zeit. Endlich mal abschalten und etwas anderes sehen. Aber ist dies in der heutigen Zeit in der Corona-Krise möglich? Unsicherheiten, Abstandsregeln sowie Hygienemaßnahmen müssen beachtet werden. Kommen wir alle wieder gesund zurück? Wird die Anzahl der Infizierten wieder steigen?

All diese Fragen können uns die Freude auf den Urlaub nehmen. Ich denke, das muss uns den Urlaub nicht verderben. Wenn wir uns die Regeln zu Herzen nehmen, sie einfach annehmen und befolgen, kann der Urlaub ein schöner Urlaub werden.

Gott geht mit uns

Und da ist noch einer, der uns begleitet, und uns zusagt: Ich gehe mit euch, gerade in den schweren Zeiten. In der Bibel stehen folgende Worte: „Gott spricht: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.“ (Die Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 15)

Gehen wir nun in die Urlaubszeit, sei es zu Hause, sei es im eigenen oder auch in einem fremden Land und bitten Gott um seinen Segen. Herr Jesus Christus, wir sind mit dir unterwegs, um zueinander zu finden. Wenn du mit uns gehst, geschieht etwas an uns und durch uns. Wir bitten dich: Herr, öffne unsere Herzen für deine Liebe und lass uns diese Liebe den Menschen weitergeben, denen wir begegnen. Herr, öffne unsere Augen für die Wunder deiner Schöpfung und für die Nöte und Probleme, auf die wir stoßen. Herr, öffne unsere Hände, damit wir die Hände der anderen ergreifen und dort helfen, wo Hilfe nötig ist. Herr, lass unsere Füße sichere Schritte tun auf dem Weg des Friedens. Herr, lass uns einander suchen und finden und wohlbehalten heimkehren voller schöner Erlebnisse! Herr, lass dieser Weg ein kleiner Schritt sein auf dem großen Weg zu dir! Herr, wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sind.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine gesegnete Ferienzeit.

Die Autorin