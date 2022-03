Durchatmen, durchschnaufen, sich sammeln: „Die Karl-Müller-Anlage zwischen BASF-Tor 2 und Feierabendhaus ist ein ruhiger Platz, der zum Verweilen einlädt“, schreibt Leser Wolfgang Blau zu seiner Aufnahme. Wenn Sie sich auch an der Aktion beteiligen wollen, müssen Sie sich sputen, denn am 31. März endet sie. Ihr Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv schicken Sie per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.