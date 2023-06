Stellen Sie sich einmal vor, in Ludwigshafen gäbe es ein Volkskundemuseum. Viele kennen das aus dem Urlaub, so ein Bauernmöbel- und Trachtenmuseum. Was würde hier gesammelt und gezeigt? Ludwigshafen war schon immer eine Stadt der Zugewanderten. Menschen sind hergekommen auf der Suche nach Arbeit. Mit Koffern und Kisten. Und aus Monaten wurde ein ganzes Leben. Aus der Kiste mit den Habseligkeiten wurde im Laufe der Generationen die Wohnwand, der Kleiderschrank und so etwas wie eine Ludwigshafener Identität.

Susanne Schramm Foto: Privat

Volkskundesammlungen sind historisch oft verstrickt in Rassismen. Darum gehen manche Museen neue Wege. In Wien hat man sich die Frage gestellt, was denn heute gesammelt werden soll, um der künftigen Generation ein Bild unserer heutigen Welt zu zeigen? Dabei spielen Migration und Fluchtbewegungen eine große Rolle. Die Ausstellung dort trägt nun den Namen „Die Küsten Österreichs“.

Zerfetzte Resten eines Schlauchboots

Es ist nicht mehr nur ein Museum, dass jahrhundertealte Vorstellungen von Heimat transportiert, sondern ein Museum der aus der Heimat Gerissenen. Die aber nun in Österreich gestrandet sind. Fluchtobjekte, die entlang der Migrationsrouten eingesammelt wurden, bilden den Grundstock der neuen Sammlung. Eine Kutsche paart sich nun mit den zerfetzten Resten eines Schlauchboots von der Küste Griechenlands. Einmachgläser neben Tüten mit Fertignahrung. Wer auf der Flucht ist, kann keine Marmelade einkochen oder Kirschen in Weckgläser abfüllen. Neben dem Bauernschrank steht eine Reisetasche. Und der Bauernschrank aus Tirol und die Reisetasche, beginnen ein eigensinniges Gespräch: über den Wunsch nach Ankommen, über das, was Menschlichkeit bedeutet.

Mein Museum in Ludwigshafen könnte auch den Namen tragen „Die Küsten Ludwigshafens“. Und es würde die Dinge sammeln, die die Menschen von Ludwigshafen ausmachen. Die, die schon lange hier wohnen, genauso wie die, die geflüchtet und hier gestrandet sind. Alle Menschen eben, die zusammen leben wollen oder müssen – und das mit Respekt.

Die Autorin

Susanne Schramm, 56, ist Pfarrerin in der Citykirche „Am Lutherplatz“.