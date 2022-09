Den Grünanteil erhöhen, den Verkehr beruhigen, den Radverkehr ausbauen, Gebäudemodernisierungen fördern, Innenhöfe aufwerten und den Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz auf Dauer umgestalten – das sind erste Elemente, die der Bereich Stadterneuerung mit drei externen Büros in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) für eine attraktive Innenstadt herausgearbeitet hat und mit der Öffentlichkeit diskutieren möchte.

Thema im Stadtrat

Den Entwurf stellen sie gemeinsam am Montag, 19. September, den Mitgliedern des Stadtrats vor, worauf der Start der zweiten Phase der Bürgerbeteiligung folgt. Am Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. September, zwischen 10 und 16 Uhr werden die Planungsbüros gemeinsam mit der Abteilung Stadterneuerung auf dem Ludwigsplatz präsent sein, um mit allen Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Infoveranstaltung im Pfalzbau

Am Dienstag, 20. September, 18.30 Uhr, findet eine Infoveranstaltung im Pfalzbau statt, zu der alle Bürger eingeladen sind. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Dort wird zunächst der Arbeitsstand des Konzepts vorgestellt, bevor die Inhalte gemeinsam diskutiert werden können. Neben den Präsenzveranstaltungen gibt es von Donnerstag, 22. September, bis Dienstag, 4. Oktober, eine Onlinebeteiligung auf www.ludwigshafen-diskutiert.de. Dort können die Inhalte des aktuellen Arbeitsstands diskutiert und mit einem Kartendialog Anregungen eingebracht werden.

Nach einer abschließenden Debatte in den politischen Gremien über die in einer Karte dargestellten und gelisteten Maßnahmen und über die genaue Abgrenzung des Sanierungsgebiets, könnte dann der Stadtrat am Montag, 12. Dezember, die notwendige Satzung zur förmlichen Festlegung eines ab Januar 2023 geltenden Sanierungsgebiets beschließen, so die Stadtverwaltung.