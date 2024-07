Am nächsten Donnerstag, dem 4. Juli, kommt Richard Linklaters neueste, vorab viel gelobte Action-Komödie „A Killer Romance“ in die Kinos. Grund genug für das Mannheimer Cinema Quadrat, in einer kleinen Retrospektive an weitere Werke der US-amerikanischen „Indie-Ikone“ zu erinnern.

Die Auswahl, die im Juli zu sehen ist, vermittelt einen guten Eindruck von Linklaters