Auch im zehnten Spiel in Folge kann die HSG Friesenheim-Hochdorf kein Erfolgserlebnis feiern. Mit der Niederlage beim TVG Großsachsen bleibt die Mannschaft von Trainer Gabriel Schmiedt in der Dritten Liga Tabellenletzter und kann sich jetzt auf die Abstiegsrunde konzentrieren. Aber die verlorene Partie an der Bergstraße macht dennoch Mut.

Yessine Meddeb kniete sich nach dem Abpfiff auf den Hallenboden, sein Kopf hatte er nach unten gesenkt, er wollte einfach nur alleine sein. Marc Robin Eisel und Dominik Lenz saßen tief enttäuscht