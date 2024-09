Auch wenn sie bereits Jahrzehnte zurückliegen: Strittige Szenen der Fußballgeschichte werden immer wieder gerne aufgewärmt. Sei es das legendäre „Wembley-Tor“ im WM-Endspiel 1966 oder die „Hand Gottes“ beim WM-Viertelfinale 1986. Bei der Heim-EM in diesem Sommer sorgte zumindest bei deutschen Anhängern eine ganz spezielle Szene für Gesprächsstoff, die das Zeug dazu hat, Generationen zu überdauern.

Wie 1986 ging es dabei um ein nicht geahndetes Handspiel, das die „Bild“-Zeitung in ihrer unnachahmlichen Art in Anspielung an Maradonas Flunkerei als „die Hand Zottels“ titulierte. In der Verlängerung des Viertelfinals gegen Spanien, in der 106. Minute, landete ein Schuss von Jamal Musiala im Strafraum am Unterarm des Spaniers Marc Cucurella, der Mann mit der wallenden Haarpracht.

Steffen Gierescher Foto: rxs

Schiedsrichter Anthony Taylor unterstellte kein absichtliches Vergehen und verwehrte dem Gastgeber einen Elfer, der die Partie wohl zu seinen Gunsten entschieden hätte. Der Unparteiische schaute sich die Situation nicht noch mal auf dem Bildschirm an und wurde vom „Keller“ auch nicht dazu aufgefordert. Am Ende hatte die Elf von Julian Nagelsmann mit 1:2 das Nachsehen. Die Iberer zogen ins Halbfinale ein und wurden Europameister.

Natürlich wurde die Szene landauf, landab hochemotional diskutiert. Auch ich war aufgebracht und aufgewühlt. Man fiebert halt mit. Dass Marc Cucurella in den folgenden Spielen von manchen sogenannten Fans ausgepfiffen wurde, war zum Fremdschämen peinlich. Spätestens ein paar Tage nach dem Turnier war die Sache aber eigentlich durch und einigermaßen abgehakt. So schwer es auch manchmal fällt und so ungerecht es bisweilen anmuten mag: Man muss eben auch verlieren können. Gut zehn Wochen nach diesem spannenden Duell hat die Europäische Fußball-Union Uefa die Wunde wieder freigelegt – indem ihre Schiedsrichterkommission eingeräumt hat, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei, den Elfmeter nicht zu geben. So zitierte das spanische Portal „Relevo“ Anfang dieser Woche einen entsprechenden Bericht.

Härtere Strafe?

Darin heißt es: „Nach den neuesten Uefa-Richtlinien sollte ein Hand-Ball-Kontakt, der einen Torschuss verhindert, härter bestraft werden, und in den meisten Fällen sollte ein Strafstoß verhängt werden.“ Ausnahme: „Der Arm des Verteidigers ist sehr nah am Körper oder berührt den Körper.“ Beim Fall Cucurella aber habe ein Spieler „den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, wodurch er sich selbst vergrößert hat“. Geht’s noch umständlicher? Diese verschwurbelte Formulierung zeigt doch das ganze Dilemma auf. Statt klarer Regeln eine Erklärung, die eher an die Einführung in ein Proseminar an der Uni erinnert.

Und: Wem bitte nützt dieses späte Eingeständnis? Sollen die stolzen Spanier nun ein schlechtes Gewissen haben und ihr flinker Linksverteidiger sich schuldig fühlen? Muss ihnen der Titel aberkannt werden? Gibt’s ein Wiederholungsspiel? Dürfen Kritiker jetzt ein Fass aufmachen? Sind „wir“ jetzt heimlicher Europameister? Natürlich nichts dergleichen.

Ex-Nationalspieler Toni Kroos nahm’s mit Galgenhumor. „Sie haben jetzt drei Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war, was fast alle eigentlich schon in der Sekunde geschafft haben. Das beruhigt mich ungemein“, spottete er.

Videoassistent hin, Schiri-Kommissionen her: Vielleicht ist es einfach so simpel, wie es Argentiniens früherer Stürmerstar Gabriel Batistuta einmal ausdrückte: „Manchmal ergibt die Logik des Fußballs keinen Sinn.“ Tor oder nicht Tor, Foul oder nicht Foul, Hand oder nicht Hand – auch Jahrzehnte danach noch darüber zu palavern, macht dennoch Spaß. Womöglich gerade deswegen.

