Mit BAP, Brings und den Bläck Fööss gehören Die Höhner zu den großen Vier der Kölner Musikszene. Jetzt machte das Sextett auf seiner „11 + 11“-Tour in Mannheim Station.

Dass sich Die Höhner ausnahmslos aus hervorragenden Musikern zusammensetzen, war von vornherein klar. Ob sie aber auch in der Lage sein werden, außerhalb der Karnevalssaison einen ganzen Abend lang unterhalten zu können, war, jedenfalls für die, die die Band vorher noch nie live erlebt hatten, die große Frage.

Um es abzukürzen: Die Antwort darauf ist mit einem uneingeschränkten Ja zu beantworten. Gäbe es für Ja eine Steigerung, wäre auch sie angebracht. Denn was die Höhner an diesem Abend boten, ist so nur sehr selten zu erleben. Anscheinend hatte die Gruppe eine Sternstunde erwischt, denn hier stimmte wirklich alles. Der Sound: glasklar. Die Licht- und Videoshow: optimal abgestimmt, an jeder Stelle passend. Die Stimmung: ausgelassen, bombastisch, unglaublich.

Die Philosophie? Party!

Das Erfolgsgeheimnis, mit dem Sänger Patrick Lück, Gitarrist Edin Colic, Gitarrist, Mandolinenspieler und Saxofonist Jens Streifling, Bassist Frederik „Freddi“ Lubitz-Ragland, Keyboarder und Akkordeonist Michael „Micki“ Schläger und Schlagzeuger Heiko Braun die Fans in ihren Bann ziehen, ist so simpel wie wirksam: sympathisches Auftreten, Authentizität und die offen zur Schau gestellte Liebe zur Heimat, die wahrscheinlich in jedem Menschen schlummert und nur darauf wartet, von den Höhnern wachgerufen zu werden.

Die Höhner präsentieren sich nicht als auf Marmorsockel gehobene Musikikonen. Auf der Bühne stehen echte „Fründe“, die, so die angestrebte Illusion, für einen kurzen Abstecher nach „Mannem“, wie Patrick Lück die Quadratestadt immer wieder akzentfrei nannte, gekommen waren, um hier gemeinsam mit allen, die sie mögen, eine Party zu feiern. Die Philosophie der Höhner erklären sie in einem ihrer größten Hits, „Viva Colonia“ – der, als er gegen Ende des Konzerts von ihnen gespielt wurde, das Capitol in ein Tollhaus verwandelte – mit folgenden Worten selber: „Da simmer dabei. Dat is prima. Viva Colonia! Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und ham’ uch immer Durscht.“

Wo ist Gisela?

So etwas kommt an, so etwas trifft den Nagel auf den Kopf und macht langweilige Publikumsanimation à la „Wir wollen eure Hände sehen“ überflüssig. Bei den Höhnern baut sich die Stimmung von ganz alleine auf, da muss Frontmann Patrick Lück nicht mehr viel anfeuern. Die Höhner und ihre Fans sind eine einzige verschworene Gemeinschaft. Auf Lücks Frage, ob sich im Saal Menschen aufhalten, die mehr als 50 Kilometer Anreise auf sich genommen haben, meldeten sich viele Personen aus Koblenz, Bonn und jede Menge Kölner.

Ihre Helden verwöhnten sie mit Songs aus ihrem aktuellen Album „11 + 11“, das auch der laufenden Tournee ihren Namen gab. Es handelt sich dabei um elf neue Songs und elf Klassiker, die im zeitgemäßen Gewand und mit Patrick Lück als Sänger frisch eingespielt wurden. Zu den neuen Stücken gehörten die melodische Popballade „Engel vun Linie 8“ und das ein wenig wehmütige „Die schönste Stroß“, zwei Titel, bei denen Bassist Freddi Lubitz und Keyboarder Micki Schläger den Leadgesang übernahmen. Die ultimativen Highlights, also die großen Hits, für die sich die meisten Besucher ins Capitol aufgemacht hatten – darunter „Hey Kölle“, „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ oder „Jetzt geht’s los“ – sang Lück, meist in einem von der begeisterten Menge angerichteten Meer von Handylichtern badend, selbst.

Logisch, dass auch die „Gisela“ nicht fehlte, der vergangenes Jahr erschienene Ohrwurm, in dem Lück sich auf die Suche nach seiner Traumfrau macht, von der er nur den Vornamen kennt. Regelmäßig bittet er Konzertbesucher, ihm zu helfen, sie zu finden. In Mannheim trug ein Fan ein T-Shirt mit einem Bild von einem Krokodil, das genüsslich eine Frau verspeist. Darunter in großen Lettern der Schriftzug „Gisela gefunden – leider zu spät“. Zum Hit „Prinzessin“ packte ein Pärchen entsprechende Utensilien aus und setzte sie sich auf den Kopf: die Frau ein Krönchen, der Mann einen Frosch. Andere trugen „Effzeh“-Schals um den Hals, um ihre Liebe zu Köln und den Höhnern zu zeigen. Das ist es, was Die Höhner ausmacht und was in Mannheim überdeutlich wurde: Die Höhner sind nicht nur Musik, sie sind ein „Jeföhl“.