Wenn ich mich im Krankenzimmer vorstelle, vermeide ich das Wort „Pfarrer“. Denn schon „Seelsorger“ führt dazu, dass manche Menschen entweder ihren Ärger über Kirche äußern oder wortreich ihr schlechtes Gewissen erklären, weil sie wenig oder nicht mehr in die Kirche gehen.

Ärger oder schlechtes Gewissen möchte Kirche sicher nicht bewirken. Aber was dürfen Sie von Kirche erwarten? Sehr vereinfacht gesagt: Solange es noch Personal gibt – es wird in den nächsten Jahren empfindlich zurückgehen – haben Sie an bestimmten Orten Ansprechpartner und Gelegenheit, zusammenzukommen. Dabei geht es Kirche in erster Linie darum, von Gott und der christlichen Tradition in Relevanz zur Gegenwart zu erzählen, sie zu pflegen sowie Gemeinschaft zu leben und zu erhalten. Dieses Erzählgut – auch Frohe Botschaft genannt – soll erlösend und befreiend wirken, soll stärken. Also nicht ärgern und ein schlechtes Gewissen verursachen.

In der Gesellschaft relevant

Wo Menschen im Sinn dieser Botschaft handeln, zum Beispiel in der Diakonie, in der Flüchtlingshilfe, bei der Suppenküche oder im Besuchsdienst der Gemeinde, lässt sich das spüren. Sie sehen dies, wenn Sie einmal über den Kirchturm hinausschauen: In der Notfallseelsorge, der Telefonseelsorge, der Klinikseelsorge stehen gut geschulte Hauptamtliche zur Verfügung, damit auch Ehrenamtliche in der Gesellschaft – konkret: auch im Ahrtal, am Krankenbett und anderswo – Gutes tun können und wissen, warum.

Damit ist Kirche in der Gesellschaft relevant. Aber wie lange noch? Noch kann Kirche Hauptamtliche bezahlen und sich an den Kosten für Kindergärten und Pflegeheime durch die Einnahmen aus der Kirchensteuer beteiligen. Kirche braucht künftig jedoch mehr Menschen, die bereit sind, diesen Teil zu geben, damit das Ganze bestehen bleibt.

Glaube als Ressource

Wenn ich im Krankenzimmer erklärt habe, dass mir in erster Linie der Mensch wichtig ist, egal welcher Konfession oder Religion, dann entstehen richtig gute Gespräche. Viele finden eigene Elemente von Glauben als eine Ressource, um ihre Krankheit zu bestehen.

Der Autor

Martin Risch (55) ist Klinikseelsorger im St. Marien und St. Annastiftskrankenhaus.