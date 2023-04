Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Stadtteil Süd mit rund 20.000 Einwohnern fehlen Hunderte Kita- und Krippenplätze. In der Sitzung am 13. Mai hat der Ortsbeirat mit großer Mehrheit einen Vorschlag der Grünen für einen Kitabau auf dem Vorgelände des Südwest-Stadions abgelehnt. Grünen-Fraktionschef Jens Brückner (49) will nun in der nächsten Sitzung weitere Alternativen präsentieren. Die Politik müsse endlich handeln, fordert er im Interview.

Herr Brückner, würden Sie sagen, Sie sind ein lupenreiner Demokrat?

Ja.

Warum akzeptieren Sie dann die Mehrheitsentscheidung des Ortsbeirats nicht, der einen Kitabau auf der Südwestwiese am Stadion ablehnt?

Diese