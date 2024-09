„Die Geschichte vom Soldaten“ haben Tanzende der Mannheimer Ballroom Community beim Festival „Modern Times“ in der Ludwigshafener Philharmonie eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Musik spielten Orchestermitglieder der Staatsphilharmonie unter der Leitung von Michael Francis.

Die Geschichte passt in unsere Zeit: Der Soldat Joseph hat es im Leben nicht allzu weit gebracht. Als er Urlaub hat und zurück in sein Dorf will, wird er von einem Unbekannten angesprochen. Es