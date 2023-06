Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine echte Sternstunde für die Leichtathletik nicht nur in der Kurpfalz, sondern in ganz Rheinland-Pfalz war der 26. Juni 1993. An diesem Tag wurde neben dem Marathontor am Ludwigshafener Südweststadion nach 18 Monaten Bauzeit die Leichtathletikhalle eingeweiht.

Sie ist auch heute noch die einzige Halle dieser Art im Land und in den fast genau 30 Jahren ihres Bestehens eine echte „Kaderschmiede“ für erfolgreiche Athleten des ABC Ludwigshafen und