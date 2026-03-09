Die FWG-Stadtratsfraktion zeigt sich besorgt über die Entwicklungen rund um das leerstehende Einkaufszentrum Walzmühle. Die Immobilie sei ein Schlüsselstandort für die Südliche Innenstadt – „die aktuelle Entwicklung ist ein herber Rückschlag für Ludwigshafen“, betont Fraktionschef Rainer Metz.

Die FWG erinnert daran, dass sie mit anderen Fraktionen sowohl beim Umbau der Walzmühle als auch bei den Wohnbauprojekten auf dem früheren Pfalzwerke-Areal in Süd bewusst den nötigen Spielraum für den Investor Pro Concept geschaffen habe, der jetzt transparent offenlegen müsse ob und wie es weitergehe. „Wir haben Vertrauen in die Projektankündigungen gesetzt – doch es spricht derzeit vieles dafür, dass weder an der Walzmühle noch am Pfalzwerke-Areal kommt, was groß angekündigt war“, so Fraktionschef Metz. Von der Stadtspitze erhofft sich die FWG jetzt eine schnelle und umfassende Aufarbeitung der Lage.

Über die wirtschaftliche Lage von Pro Concept gab es zuletzt viele Gerüchte. Das Unternehmen stellte Ende Januar klar, dass keine Insolvenzverfahren gegen Gesellschaften der Pro-Concept-Gruppe anhängig seien. Mitte Februar wurde bekannt, dass ein Baufeld des ehemaligen Pfalzwerke-Areals an die Mannheimer Baklan Group veräußert wurde. Der neue Bauherr hat die ursprünglichen Pläne abgespeckt. Was aus dem Rest des Areals wird, ist momentan unklar. Anfragen dazu ließ Pro Concept unbeantwortet.

Für künftige Kooperationen mit Projektentwicklern fordert die FWG belastbarere Sicherungsmechanismen, klare Fristen und eine engmaschige Kontrolle der Projektfortschritte. Ein positives Signal sieht die FWG in der Erschließung der ersten Baufelder in der Heinrich-Pesch-Siedlung, die nach Jahren des Stillstands begonnen hat. Dies zeige, dass Stadtentwicklung auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen möglich sei.