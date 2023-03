Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Backen ist Gefühl, Leidenschaft und Erfahrung, sagt man. All das ist in der Familie Lanzet vorhanden. Der Friesenheimer Ulf Lanzet ist mit seinen 63 Jahren Bäcker in siebter Generation. Sohn Sebastian steht als Bäcker- und Konditormeister ebenfalls schon in den Startlöchern, um den Familienbetrieb zu übernehmen.

„Der Teig ist richtig, wenn man ihn so ziehen kann, dass man durch ihn die Zeitung lesen kann.“ Zumindest im Scherz spielt sogar die RHEINPFALZ eine Rolle in der Friesenheimer Brotproduktion.