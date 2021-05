In Hitlers Badewanne stieg sie und schrubbte sich den Rücken, die schmutzigen Stiefel vorne auf die Badematte gestellt. An den Schuhen klebt noch der Dreck aus den Konzentrationslagern, wo die Kriegsfotografin Lee Miller kurz nach der Befreiung durch die US-amerikanischen Truppen das Grauen dokumentiert hat. Im Auftrag der Zeitschrift „Vogue“ übrigens, für die sie Jahre vorher als Supermodel posiert hatte. Ihr Selbstporträt in der Wanne ist ikonisch geworden. Wieder ist es ein Bild mit ihr als Schönheit vor der Kamera, das Aufsehen erregt, dabei kämpfte sie darum, mit ihrem Werk als Fotografin Anerkennung zu bekommen. Sie war Model und Muse des Surrealisten Man Ray, von dem sie die Foto-Technik lernte. Den Effekt der Polarisation entwickelte sie mit Man Ray und blieb doch in den Augen der Öffentlichkeit die Geliebte des Künstlers. In die Psyche der eigenwilligen Fotografin steigt der Roman „Die Zeit des Lichts“ (2019) von Whitney Scharer ein, der für Fotoliebhaber ebenso interessant ist wie für Fans von fiktionalisierten Biografien. Dem boomenden Genre bin ich seit dem Roman von Paula McLain „Madame Hemingway“ verfallen, weil es auf Künstlerpersönlichkeiten neugierig macht. Whitney Scharer verzichtet leider auf Fotos, weshalb mir die faszinierende Film-Dokumentation auf Arte über Lee Miller gerade recht kam, die noch bis zum 27. November in der Arte-Mediathek gestreamt werden kann.

Der Schlaumeier aus der Ratesendung kommt!

Wussten Sie schon, dass Erdmännchen im Stehen einschlafen können? Dass man sich mit dem Gewürz Kurkuma die Zähne putzen kann? Dass chinesische Ingenieure einen Bus entwickelt haben, der über Autos hinwegfährt? Seit ich entdeckt habe, dass die populäre ARD-Ratesendung „Wer weiß denn sowas?“ herrlich entspannend ist, füllt sich mein Hirn mit allerhand Zeug. Dort treten die Entertainer Elton und Bernhard Hoëcker unterstützt von wechselnden Promis gegeneinander an. Ein richtig schlaues Kerlchen ist ja der Bernhard, weshalb ich auf seinen Auftritt im Mannheimer Capitol (www.capitol-mannheim.de) gespannt bin: am Donnerstag, 10. Dezember, 20 Uhr. Wie die Dinge des Lebens richtig zu sehen sind, fragt er im Programm „Morgen war gestern alles besser“. Fakten will er sezieren und „auf seinem Geistesgrill wenden. Erst dann wird angerichtet“.

Als der „Toast Hawaii“ brandneu war

Ach, wie war es schön, als die adretten Frauen in den 50er-Jahren den Gatten „Toast Hawaii“ servierten – eines der Gerichte, die vom TV-Koch Clemens Wilmenrod erfunden wurden, damit Hausfrauen die Konserven aus der Kriegszeit aufbrauchen konnten. Das Rhein-Neckar-Theater hat den arroganten Koch mit der Retro-Revue „Willkommen in den Sixties“ köstlich inszeniert. Jetzt legt das Theater mit einer Kochshow im Streaming-Format nach. Am Sonntag, 8. November, 14 Uhr, werden die Zuschauer von Markus Beisel als Clemens sowie „Hilfskoch“ Sascha Krebs an den Herd eingeladen. Den Link, das Rezept und die Einkaufsliste gibt es unter www.rhein-neckar-theater.de. Vielleicht kann man dafür ja auf seinen Hamstervorrat aus dem Lockdown zurückgreifen.

Hoffen auf die Christuskirche im Kerzenschein

Noch nie war ich so gerührt von der Ankündigung eines Adventskonzerts wie diesmal. Aber es versprüht so viel Optimismus und Durchhaltewillen, gleich eine ganze Latte an Terminen für Dezember anzukündigen. Freuen wir uns also auf die imposante Mannheimer Christuskirche im Kerzenschein am Samstag, 5. Dezember, 18.30 Uhr. Unter dem Motto „Weihnachten in Frankreich“ spielen der Posaunenchor und Carmenio Ferrulli an der Orgel.

