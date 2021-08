Die TuS Neuhofen gewinnt erstmals in dieser Saison. Es sind die ersten Punkte in der Zweiten Bundesliga. Der 4:3-Erfolg gegen Marktheidenfeld ist nichts für schwache Gemüter. Er zeigt aber, dass das Team in der Liga mithalten kann – das liegt auch an einem alten Fuchs.

Die Last des Gewinnen-Müssens lag auf den Schultern von Ronald Huber. Er ist der Routinier im Zweitliga-Team der TuS Neuhofen. Huber hat schon einiges erlebt im Badminton. So schnell bringt ihn nichts aus der Fassung, aus der Ruhe. Huber war also der richtige Mann, der das abschließende zweite Herreneinzel zu bestreiten hatte. 3:3 stand es zu diesem Zeitpunkt. Das Damendoppel Nadine Schermer/Daniela Kasper, das zweite Herrendoppel Matti-Lukka Bahro/Marc Bartel und Chiara Marino mit ihrem deutlichen Dreisatz-Erfolg im Dameneinzel hatten die Punkte für Neuhofen bis dahin geholt.

Sieg oder Niederlage, lautete die Frage vor dem alles entscheidenden Spiel. Huber, der 40 Jahre alte Routinier, bundesligaerfahren, abgeklärt, bekannt für seine Finten, ließ seinen Marktheidenfelder Gegner Moritz Unz ordentlich laufen, haderte lediglich im zweiten Satz mit dem einen oder anderen zu langen Ball. Ansonsten aber trumpfte der Profimusiker mit knallharten Smashes und seiner Übersicht auf. So siegte Huber am Ende ein vier Sätzen.

Badminton-Laufbahn stand auf der Kippe

Vor allem das Damendoppel gleich zu Beginn des Spieltages war nichts für schwache Nerven. Nadine Schermer und Daniela Kasper hatten so gut, so konzentriert, so souverän begonnen. Sie gewannen daher die beiden ersten Sätze. Doch dann gerieten sie plötzlich ins Schwanken. Ihre Gegnerinnen rochen Morgenluft und entschieden die Sätze drei und vier für sich. Der abschließende fünfte Satz blieb bis zuletzt ein Kampf auf Messers Schneide, den die beiden Rechtshänderinnen aus Neuhofen mit 14:12 gewannen. „Nadine und ich spielen schon sehr lange zusammen und sind daher ganz gut eingespielt“, sagte eine nach dem Sieg sichtlich erleichterte Daniela Kasper. Das Duo ergänzt sich, kennt seine Stärken und Schwächen aus dem Effeff. „Nadine hat die Übersicht, ist der ruhigere Typ von uns beiden und hat einen sicheren Aufschlag“, beschrieb Kasper ihre 35 Jahre alte Teamkollegin. „Ich selbst bin ehrgeizig, spiele aggressiver und gebe ungern einen Ball verloren“, sagte die 29-Jährige, deren Lieblingsdisziplin ganz klar das Doppel ist.

Daniela Kasper hat sich hochgearbeitet, schlägt mit der TuS Neuhofen erstmals in der Zweiten Bundesliga auf. „Ich war vor dem ersten Spiel wahnsinnig aufgeregt, habe sogar gezittert. Heute war es schon deutlich besser. So eine Zweitligasaison ist schon etwas ganz Besonderes“, meinte sie. Dass Kasper noch einmal so weit kommen würde, war vor zwei Jahren nicht abzusehen. Ein Totalschaden im Knie mit Operation und langwierigem Aufbau setzte sie außer Gefecht. Ihre Badmintonkarriere stand auf der Kippe. Doch Kasper kämpfte sich zurück, bewies Biss. Und präsentiert sich seitdem stärker denn je. In diesem Jahr verbuchte sie bereits die Bronzemedaille im Mixed bei den südwestdeutschen Meisterschaften. 2019 wurde Kasper unter anderem Verbandsmeisterin im Doppel mit Nadine Schermer.

Nun Duelle gegen Mitaufsteiger

Die Freude über den Coup gegen Marktheidenfeld war groß – natürlich auch bei Kasper: „Wir wussten, dass wir Marktheidenfeld vielleicht an ein paar Punkten ärgern könnten“, sagte sie. Ein Sieg allerdings hatte niemand so wirklich auf der Rechnung. Allerdings können die Neuhofener den Erfolg gegen Marktheidenfeld nicht allzu lange genießen, denn bereits am kommenden Wochenende geht die Runde auswärts gegen BC Remagen (Samstag) und TV Hofheim (Sonntag) weiter. Alle drei Teams kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit in der Regionalliga. „Gegen Remagen würden wir gerne gewinnen. Ich denke, dass sie vermutlich gegen den Abstieg spielen werden“, sagt Kasper. Deutlich schwieriger werde es gegen Hofheim zu punkten, meint Kasper. „Sie sind sehr gut aufgestellt – vor allem bei den Damen. Wir lassen uns einfach überraschen. Unser Motto lautet nach wie vor: Spaß haben.“

So spielten Sie

Timo Kettner/Ronald Huber - Tim Specht/Thomas Fuchs 11:8, 6:11, 8:11, 10:12; Nadine Schermer/Daniela Kasper - Nicole Schnurrer/Theresa Redelbach 11:6, 11:4, 5:11, 6:11, 14:12; Matti-Lukka Bahro/Marc Bartel - Jonas Grün/Moritz Unz 11:8, 9:11, 11:6, 11:5; Timo Kettner - Tim Specht 11:5, 3:11, 5:11, 5:11; Chiara Marino - Theresa Redelbach 11:6, 11:2, 11:3; Matti-Lukka Bahro/Lea Schwarz - Jonas Grün/Nicole Schnurrer 11:7, 10:12, 9:11, 7:11; Ronald Huber - Moritz Unz 11:8, 10:12, 11:7, 11:9.