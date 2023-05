Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Japan ist Slow Jogging ein Volkssport. Seit Jahrzehnten forscht ein Professor an den Vorzügen und Vorteilen dieser Art der Bewegung. Viele Studien belegen die gesundheitlichen Effekte. Am Freitag, beim Auftakt in die Laufsaison auf der Parkinsel, gibt eine Lauftrainerin Einblicke in die Trendsportart – und verrät, wo es bald einen Kurs gibt.

Die Hartgesottenen lassen sich nicht entmutigen. Der Regen prasselt unaufhörlich herab. Ein kalter Wind pfeift um die Ohren. Der Ludwigshafener Laufclub (LLC) bibbert. Eigentlich war der Auftakt