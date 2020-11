Besuchen Sie gerne andere? Ich freue mich, wenn ich mich zu Freunden aufmache. Die erwarten mich, bereiten etwas Gutes zum Essen, richten mir einen Schlafplatz. Wenn ich ankomme, bin ich oft erschöpft. Aber das verfliegt bald: Froh sind wir, uns wieder zu sehen, endlich Zeit füreinander zu haben. „Was war in den letzten Monaten?“ Schönes? Was lief nicht so toll? Was machen die anderen? Wir tauschen uns aus, teilen miteinander, was uns bewegt, uns wichtig ist. Erfüllt werden wir durch solche Begegnungen.

Nach dem Johannesevangelium lädt Jesus seine Freunde zu sich ein: „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten!“ Jesus richtet sich auf seine Freunde ein, bereitet ihnen einen Platz! „Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin!“ Diese Sätze deuteten die Jünger nach Ostern – ebenso wie wir – im Hinblick auf Sterben und Tod, auf eine Zeit, ein Dasein danach. Ich denke, die Einladung Jesu gilt heute auch uns.

Wohnen im Hause des Herrn

Wenn ich mich schon so darüber freue, hier Freunde zu treffen – wie wird es erst sein, wenn er mich erwartet? Mehr noch, wenn er mir ein Zuhause bereitet, an dem wir zusammen sein können, wo ich all das loswerden darf, was mich umtreibt, wo ich keine Erwartungen erfüllen muss, ich der sein kann, der ich bin, wo ich mich wohl und geborgen fühle. Das ist ein Blick auf das, was mich irgendwann erwarten wird. Irdisch gesagt: wenn ich sterbe und alles aus ist. Christlich gesagt: wenn er mich zu sich holt, wenn es weitergeht und mir Neues bevorsteht!

Ich werde mich von meinen „hiesigen Wohnungen“ verabschieden und darf dann einziehen und wohnen „im Hause des Herrn immerdar“. Oft musste ich Menschen ziehen lassen, die mir am Herzen lagen. Immer wieder begleite ich Trauernde, die Ähnliches erfahren. Besonders dann gilt uns allen das Versprechen Jesu: „Ich will Euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“

Keine Angst haben

Das ist für mich ein Wort der Zuversicht und des Trostes: Ich brauche keine Angst zu haben, vor dem, was mich erwartet! Schließlich werden wir miteinander ein Zuhause haben, daheim sein „im Hause unseres Vaters“: Wir, die, die uns vorausgegangen sind, und die, die uns folgen werden. Diese Gedanken nehmen mir Angst, geben mir Hoffnung. Darauf traue ich, darauf baue ich, daran glaube ich, daraus lebe ich.

Der Autor

Michael Köhl (63) ist evangelischer Pfarrer in Ludwigshafen Süd.