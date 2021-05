An heißen Tagen sehnen sich viele nach Abkühlung im Wasser. Aber das ist im Corona-Sommer kompliziert. Denn Frei- und Naturbäder müssen ihre Besucher registrieren und die Anzahl der Menschen in den Freizeitanlagen begrenzen. Den Aktiven der DLRG bereitet das gerade große Sorgen.

Früher war es einfach: Der Wetterbericht sagt mehr als 30 Grad voraus, die Badetasche wird gepackt, und die ganze Familie startet nach dem Frühstück, um einen langen Ferientag im Freibad zu verbringen. Das geht im Corona-Sommer jedoch nicht. Wegen der Auflagen, die die Freizeitanlagen ihren Besuchern machen müssen, weichen daher viele an die unbeaufsichtigten Ufer von Seen und Flüssen aus. Das macht den Mitstreitern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ludwigshafen (DLRG) Kummer. „Wir fürchten, dass in diesem Sommer viele Menschen ertrinken werden“, sagt Monika Hohn (41), die Technische Leiterin Ausbildung in der Ludwigshafener Ortsgruppe.

Das sehen ihre Mitstreiterinnen an der Spitze des Vereins genauso: Vorsitzende Michaela Schulz (51), Schatzmeisterin Sandra Fries (51) und Bianca Kofink-Saar (31), die Technische Leiterin Einsatz, engagieren sich alle seit vielen Jahren bei der DLRG und wissen um die Risiken und Gefahren beim Baden in natürlichen Gewässern.

Die Wassertemperatur schwankt

Weiher und Seen sind in der Regel trüb, das könne zu Verunsicherung führen, erklären die Frauen. Zum Beispiel, wenn der Schwimmer in der unsichtbaren Tiefe von einer Pflanze berührt wird. Außerdem schwankt die Wassertemperatur in natürlichen Gewässern. Schon in wenigen Metern Tiefe könne es deutlich kälter sein als an der Oberfläche. Kommt es tatsächlich zu einem Badeunfall, seien die Opfer schwer zu finden.

Als besonders gefährlich stufen die Expertinnen das Baden im Rhein ein: „Der Rhein hat eine Fließgeschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde, das unterschätzen die Leute“, sagt Sandra Fries. „Hier spielt es keine Rolle, ob man schwimmen kann“, ergänzt Michaela Schulz. Hinzu komme der Schiffsverkehr. „Man lässt seine Kinder auch nicht auf einer Autobahn spielen“, warnt die DLRG-Vorsitzende davor, sich am Ufer des Flusses in einer Idylle zu wähnen.

Schwimmkurse gestoppt

Die Corona-Krise hat viele Aktivitäten der 540 Mitglieder starken DLRG-Ortsgruppe, die ihr Quartier in Mundenheim hat, gestoppt. Denn der Fokus der Ludwigshafener liegt im Bereich Ausbildung. Kleinkinder, Kinder und Erwachsene lernen mithilfe der Ehrenamtlichen schwimmen. Außerdem werden Rettungsschwimmer ausgebildet, und die Freiwilligen übernehmen den Wachdienst im Bliesbad.

Wegen der strengen Corona-Vorschriften sei das in diesem Sommer aber nicht möglich, erklärt die Vorsitzende. Weil Lebensrettung ohne Körperkontakt nicht funktioniert. Auch Schwimmkurse gibt es seit Februar nicht mehr. „Wir wissen noch nicht, ob es nach den Ferien weitergeht“, berichtet Monika Hohn. Denn die Kursleiter dürfen die Kinder nicht berühren. Und auch im Wasser gelten Abstandsregeln und Personenbegrenzungen auf den Bahnen im Bad. Außerdem fragen sich die Frauen: „Was können die Kinder noch, wenn sie nach so vielen Monaten wieder ins Wasser gehen?“

Neue Konzepte

Im Hinblick auf alle Kurse, die die DLRG anbietet, werden neue Konzepte erarbeitet, damit Kinder und Erwachsene bald wieder schwimmen lernen können „Das ist gerade eine sehr schwierige Aufgabe“, bilanziert Michaela Schulz. Die Experten tüfteln unter Hochdruck daran.

