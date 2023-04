Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Kennen Sie diese Frau?“ heißt das aktuelle Programm der Schweizer Komödiantin Hazel Brugger. Mit dem war die 28-Jährige jetzt im Pfalzbau in Ludwigshafen zu Gast, und dabei stellte sich heraus, dass die junge Mutter diese Frage seit der Geburt ihres Kindes vor allem sich selbst in so ziemlich allen Lebenslagen stellt. Und Antworten darauf gibt – am liebsten vor Publikum.

Die Corona-Pandemie hat auch Hazel Brugger zugesetzt. Bereits terminierte Auftritte wurden verschoben, neue Termine erst gar nicht angesetzt. Und auch mit ihrem Format „Europa was