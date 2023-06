Viele große christliche Feiertage liegen hinter uns : Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Und immer wieder war eine große Frage zentral: Wer ist Gott? Ist Gott der, der am Kreuz gestorben ist, – der, der nach drei Tagen auferstanden ist, – der, der zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist oder der Geist, der alle Menschen in einem großen Ereignis erfüllt hat?

Der Sonntag Trinitatis gibt eine Antwort: Gott ist all das in einem. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieses Konzept ist so einfach wie es kompliziert ist. Für mich ist diese zentrale christliche Lehre ein wunderbares Beispiel dafür, wie göttliche und menschliche Welt sich berühren. Wenn Gott all dies ist, dann ist da so viel Raum für Menschen, Gott zu begegnen, ganz individuell und persönlich berührt zu werden. Vieles in unserer Welt können wir uns wissenschaftlich erklären. Das stärkt das Bedürfnis, auch so etwas wie göttliches Wirken zu beweisen, gänzlich zu verstehen. Ich hadere selbst oft genug mit diesen Fragen, aber komme immer wieder zu dem Schluss, dass es doch ganz gut ist, dass unser menschliches Verstehen seine Grenzen hat.

Für mich ist umso wichtiger geworden, wie wir damit umgehen, nicht alle Antworten zu haben – persönlich und als christliche Kirche. Die Art und Weise, wie wir in den vergangenen 100 Jahren Kirche waren, ist weder der Ursprung noch das letzte Wort. Wir Menschen verändern uns, die Welt verändert sich rasant. Wir werden wohl nie genau erfahren, wer Gott ist. Aber es bleibt die Sehnsucht nach Begegnung mit Gott, dem flüchtigen berührt werden. Der Wunsch, in den besonderen oder ganz alltäglichen Dingen, Gottes Geist zu spüren und Segen zu empfangen. Da berührt uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der eine.

Die Autorin

Vikarin Elisabeth Lang (Jahrgang 1993), Ev. Friedenskirche Ludwigshafen.