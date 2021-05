Das Infektionsgeschehen in Ludwigshafen ist in dieser Woche nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadtverwaltung auf einem hohen Niveau geblieben. Die Anzahl der neu Infizierten in der Sieben-Tage-Frist war am Montag auf dem gleichen Stand wie am Donnerstag.

Jeweils 239 Menschen hatten sich laut Homepage der Stadt Ludwigshafen am Montag und am Donnerstag innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert. Bezogen auf 100.000 Einwohner, entspricht das einer Inzidenz von 136. Dienstag (270) und Mittwoch (285) wurden jeweils noch höhere Werte erreicht, die Inzidenz kletterte bis auf 162. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten ging im Zeitraum der vier Tage leicht zurück von 514 am Montag auf 484 am Donnerstag.

Bei der Betrachtung des Infektionsgeschehens in den einzelnen Stadtteilen fallen Spitzen in Nord/Hemshof und Mitte sowie Oggersheim besonders auf. Im dicht besiedelten Hemshof (18.600 Einwohner) lag die Inzidenz am Montag bei 248, am Donnerstag sogar bei 281. Außerdem sticht in der Darstellung der Stadtverwaltung ins Auge, dass Stand Montag relativ viele junge Menschen (59) im Alter zwischen zehn und 50 Jahren aktuell infiziert waren. Ein fast identisches Bild ergibt sich für den Donnerstag. In Oggersheim wurden am Montag in dieser Altersklasse 36 Infizierte gezählt, am Donnerstag waren es sogar 42 Menschen im Alter von zehn bis 50. In Mitte gab es am Montag 32 Infizierte im Alter zischen zehn und 50 Jahren, am Donnerstag 25.

20 Neuinfektionen

Für den Freitag vermeldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) für Ludwigshafen 20 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei insgesamt 854 akuten Fällen und einer Inzidenz von 130,6. Zehn neue Fälle gab es im gleichen Zeitraum im Rhein-Pfalz-Kreis (498 akute Fälle, Inzidenz 75). Keine neuen Infektionen vermeldete das LUA am Freitag für Frankenthal (Inzidenz 57,4), acht für Speyer (Inzidenz 93). Eine Entspannung der Lage ist auch rechtsrheinisch erkennbar: In Mannheim lag die Inzidenz am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 105,3.

Unterdessen teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit, dass im Rhein-Pfalz-Kreis ab Montag, 17. Mai, die Corona-Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt wird. Denn der Kreis befinde sich seit Montag, 10. Mai, konstant unter der Inzidenz von 100 pro 100.000 Einwohner. Im Kreis gelten daher ab kommender Woche die Regelungen der 20. Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Das bedeutet zum Beispiel, dass Läden und die Außengastronomie wieder öffnen dürfen. In Ludwigshafen gilt die Bundesnotbremse dagegen weiterhin. Ludwigshafen bleibt im Lockdown.