Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2020 hätte ein beliebtes Hochzeitsjahr werden können. Doch Corona hat die Planung vieler Paare über den Haufen geworfen. Für Frank Schumacher, den Veranstalter der Hochzeitsmesse „Trau“, kein Grund, die Veranstaltung in der Mannheimer Maimarkthalle ausfallen zu lassen. Für ihn war es am Wochenende die erste Messe in diesem Jahr, für die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft die erste nach dem Lockdown.

„Dass die Jahreszahl bei Brautleuten beliebt ist, haben wir im letzten Jahr immer wieder auf unseren Hochzeitsmessen gehört, die alle durchweg sehr gut besucht waren“,