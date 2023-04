Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in West vor ihrem Friseurladen Giovanni (53) und Giuseppe Valenti (61) getroffen. Die Brüder aus Sizilien philosophierten über Schließzeiten und Folgen der Corona-Krise.

Wie lief die erste Woche nach der Wiedereröffnung?

Giovanni: Es war schon eine große Umstellung, vor allem für unsere Kunden. Normalerweise arbeiten wir hier