Das Thema ist so gestellt, dass es Problembewusstsein, Widerspruch, Gegenentwurf herausfordert: „Free Dance over Female Tunes“ im Mannheimer Theater Felina-Areal. In der Menge der Musikschaffenden vergangener Zeiten gibt es nur wenige Frauen. Und selbst diese wurden meist mehr als Ausübende – Sängerinnen – denn als Kreative – Komponistinnen – bekannt. Woran liegt das? Musikalität ist sicher keine spezifisch männliche Begabung.

Die Biologie hat für die Frau ein anderes Lebensziel vorgesehen als künstlerische Selbstverwirklichung. Die Heidelberger Choreografin Christina Liakopoyloy hat diesem