Die Sternstraße wird am Mittwoch, 15. Juli, in Friesenheim in beide Richtungen wieder für den Verkehr freigegeben. Dafür ist ab dann ein Teil der Luitpoldstraße gesperrt. Der Grund: Die Baustelle der Linie 10 wandert weiter.

Die Anwohner in Friesenheim entlang der Linie 10 sind wechselnde Umleitungen und wandernde Bauarbeiten inzwischen gewöhnt. Während die stetigen Umstellungen bislang vor allem die Menschen im Bereich Carl-Bosch- und Sternstraße trafen, werden in den nächsten Monaten vor allem die hinteren Bereiche Alt-Friesenheims betroffen sein. Denn am Mittwoch wandert die Linie-10-Baustelle in die Luitpoldstraße, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt.

Dort werden abschnittsweise nicht nur Gleise, sondern auch der Kanal, Leitungen, Straßenbelag und Gehwege erneuert. Außerdem entsteht eine barrierefreie Haltestelle in der Hagellochstraße. Der erste von zwei Abschnitten in der Luitpoldstraße, um den es ab Mittwoch geht, ist der Bereich zwischen der Kreuzung mit der Hagellochstraße und mit der Friedrich-Profit-Straße.

Änderungen für Autofahrer

Für Autofahrer und Nahverkehrskunden ergeben sich dadurch folgende Änderungen: Beide Fahrbahnen der Sternstraße sowie die Carl-Bosch-Straße werden wieder für den Verkehr freigegeben. Stattdessen wird die Luitpoldstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt, Autos werden über die Friedrich-Profit- und die Herrenwaldstraße umgeleitet. Auch die Durchfahrt von der Carl-Bosch- in die Hagelloch- und Luitpoldstraße fällt bis voraussichtlich kommendes Frühjahr weg. Anschließend folgt ein weiterer Bauabschnitt in der Luitpoldstraße, der rund ein Jahr dauern soll.

Der Ersatzbus der Linie 10 fährt ab Dienstag bis voraussichtlich Ende März 2021 zwischen den Haltestellen Kreuzstraße und Friesenheim Mitte über Luitpold-, Friedrich-Profit- und Herrenwaldstraße. Die Haltestelle Hagellochstraße entfällt. Es werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Buslinien 70, 89 und 97 kehren ab dem 15. Juli wieder zu ihrem regulären Weg zurück.

Größtes Nahverkehrsprojekt

Die Linie-10-Baustelle gilt als größtes Nahverkehrsprojekt Ludwigshafens, an dem seit April 2019 gearbeitet wird. Bis Ende 2022 soll der erste, 900 Meter lange Abschnitt fertig sein. Die Kosten dafür sind auf knapp 14 Millionen Euro kalkuliert. Bislang liege man im Zeit- und auch im Kostenrahmen, hieß es Mitte Juni bei einem Ortstermin. Auch habe es bislang kaum Beschwerden rund um die Baustelle gegeben, sagte Gerhard Wagner, der als Ansprechpartner vor Ort oder telefonisch erreichbar ist.

Doch mit Alt-Friesenheim ist das Projekt noch lange nicht zu Ende. Anschließend wird die gut zwei Kilometer lange Strecke in der Hohenzollernstraße erneuert. Für den gesamten Ausbau der Linie 10 sind 37,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Straßenbahnlinie verbindet den Stadtteil Süd mit Friesenheim und wird während der Bauarbeiten in Teilen durch Busse ersetzt.

