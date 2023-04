Mit einer interaktiven Ausstellung, einer gemeinsamen Außenfläche in Kooperation mit John Deere sowie mit Experimentier- und Berufsorientierungsangeboten für Schüler und Familien ist die BASF bei der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim (14. April bis 8. Oktober) vertreten.

„Wir freuen uns mit unserer Ausstellung zeigen zu können, wie Nachhaltigkeit und Chemie zusammenpassen. Die Buga stellt die globalen Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie den Umgang mit Ressourcen und Energie in den Fokus. Themen, die auch bei BASF eine herausragende Bedeutung haben“, sagt Melanie Maas-Brunner, BASF-Vorstandsmitglied, Standortleiterin in Ludwigshafen und Buga-Schirmherrin des BASF-Engagements.

„Sind teil der Lösung“

Maas-Brunner zufolge will der Konzern verdeutlichen, „dass wir als Chemieunternehmen Teil der Lösung hin zu einer klimaneutralen Zukunft sind und ohne Chemie Klimaschutz nicht gelingen kann“. Ein gutes Beispiel sei die Elektromobilität – in der Energiewende stecke jede Menge Chemie, sagt die Spitzenmanagerin. „Die Buga ist ein Großevent, das Gäste regional und überregional zusammenbringt. Als Nachbar sind wir eng mit der Metropolregion Rhein-Neckar verbunden. Uns ist wichtig, Menschen in Dialog zu bringen, um so das Miteinander in unserer Gesellschaft zu stärken. Wir möchten Ideen anregen, aber auch hinhören, was die Menschen bewegt“, erklärt Maas-Brunner.

Fliesen aus alten Fischernetzen

Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach hört das gerne: „Wir freuen uns sehr über einen so starken Partner wie die BASF, der ehrgeizige Klimaziele und damit auch die Leitthemen verfolgt, die wir für die Buga gewählt haben.“

Die BASF wird in der U-Halle im Spinelli-Park den „BASF-Erlebnisraum“ bespielen. Die interaktive Ausstellung lädt dazu ein, die Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Mobilität sowie nachhaltige Produkte anhand von alltagsnahen Beispielen zu erkunden. In der „Produktwelt“ können Gäste etwa mehr über Lebensmittelverpackungen und Yogamatten erfahren, für die recycelte Rohstoffe genutzt wurden. Wie Neues aus Abfall entstehen kann, zeigen auch Fliesen aus alten Fischernetzen.

„Hand-in-Hand-Wirtschaft“ illustrieren BASF und John Deere im Außenbereich, dem Experimentierfeld. Hier können Besucher auch interaktiv entdecken, vor welchen Herausforderungen Landwirte stehen. Es gibt Aktionstage mit Drohnenflügen, Expertengespräche und eine Rallye zur modernen Landwirtschaft.

Im Netz

Mehr zum BASF-Angebot auf der Buga unter www.basf.de/buga-campus.