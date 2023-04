Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal heißen Engel nicht Michael oder Gabriel, sondern Babsi, Susi oder Jenny und sind mit schwarzen Lederwesten, Kamm und Schere unterwegs. So wie die fünf Frauen der Barber Angels am Sonntag in der Suppenküche der Apostelkirche.

„Die Frisur macht etwas mit den Menschen. Die Leute haben eine ganz andere Haltung, wenn sie hereinkommen, und wenn sie dann wieder hinaus gehen“, erklärt Susi aus Offenbach am Main.