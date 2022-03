Entspannen, runterkommen: „Einer meiner persönlichen Lieblingsplätze in LU ist der Backsteinweiher am Maudacher Bruch“, schreibt Ilona Schäfer zu ihrem Bild. „Dort komme ich zur Ruhe und kann doch nach Herzenslust meinem Hobby frönen, dem Fotografieren. Immer wieder finden sich hier tolle Motive, ob nun Wasservögel, Insekten oder Pflanzen. Es macht einfach Freude, und das zu jeder Jahreszeit.“ Die Backsteinweiher sind intensiv genutzte Angelgewässer und liegen am südöstlichen Siedlungsrand von Oggersheim zwischen dem Saumgraben im Nordosten und dem Weg „In den Neugärten“ im Südwesten.

Nur durch schmale Dämme getrennt

Es sind drei unterschiedlich große Wasserflächen, die nur durch schmale Dämme voneinander getrennt sind und dadurch eine Einheit bilden. Die größte der drei Wasserflächen befindet sich in der Mitte, die bei weitem kleinste im Südwesten. Insgesamt ist die Flächengröße kleiner als drei Hektar. Die Gewässer weisen eine maximale Tiefe von zwei Metern auf. Der Wasserstand wird zum Teil künstlich gehalten. Ihre Entstehung verdanken sie der Ziegelgewinnung. So befand sich an dieser Stelle noch in den 1940er-Jahren eine Ziegelei. Im Norden und Nordwesten beginnt jenseits des Saumgrabens ein Wohngebiet. Im Osten schließen sich Sportstätten wie Fußballplätze und Hundesportvereine an. Unmittelbar südlich des befestigten Wegs (In den Neugärten) liegt eine naturnahe Fläche, die ebenfalls wie die Backsteinweiher künstlich durch Lehmabbau entstanden war.