Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jeder Ort verwandelt sich sozusagen in eine Kneipe, wenn der „Hocker-Rocker“ Markus Krebs auftritt. So auch das Mannheimer Capitol, in dem er mit seinem aktuellen Programm „Pass auf … kennste den?!“ gastierte.

„Eine Frau geht mit ihren zehn Kindern zum Sozialamt.“ So beginnt der Witz, mit dem Markus Krebs den Abend eröffnet. „Dort angekommen, bittet sie: ,Sascha, setz’