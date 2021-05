Die Bäckerei Seibold in der Gartenstadt eröffnet am Donnerstag nach großem Umbau wieder. Der Betrieb mit Konditorei ist für seine individuellen Torten bekannt und ein echtes Familienunternehmen. Andreas Seibold wirbt für den Bäcker-Beruf: „Über all die Jahre hinweg ging es uns nie schlecht“, sagt er.

Die Bäckerei-Konditorei Seibold ist ein echter Familienbetrieb – Andreas Seibold betreibt das kleine Unternehmen in der vierten Generation. Seine achtjährige Tochter Melissa steht ihrer Oma Ingrid schon sehr fleißig als Verkäuferin bei, wie die aufgeweckte Kleine mit einem reizenden Lächeln erzählt. Aber derzeit ruht das Geschäft: Denn seit einem knappen Monat wird umgebaut. Mit der Corona-Pandemie hat das nichts zu tun, antwortet Andreas Seibold auf eine entsprechende Nachfrage, der Umbau war von langer Hand geplant.

Geschäftsführung an Sohn weitergegeben

Franz-Josef Seibold, dessen Vater und Großvater die Bäckerei seit 1967 in der Gartenstadt aufgebaut haben, zieht sich aus dem täglichen Betrieb langsam zurück und hat die Geschäftsführung seinem Sohn Andreas übergeben. Was den Umbau betrifft, sollte es erst nur eine neue Kühltheke sein, schließlich kamen die gesamte Inneneinrichtung und große Teile der Technik des Traditionsgeschäfts in der Niederfeldstraße 16 dran. Die genaue Investitionshöhe möchte die Familie nicht nennen, „aber dafür hätte man eine nette Eigentumswohnung bekommen können“, deutet Andreas Seibold an.

Der Boden und die Rückwand hinter den Verkaufstheken ist neu, ebenso der Sitzbereich, um einen Kaffee zu trinken, der aus der Siebdruckmaschine kommt. Die Kundschaft sitzt unter Lampen, die als Sonderanfertigungen die Form eines Backschießers haben. Am Donnerstag, 30. Juli, ist die Wiedereröffnung. Die Stammkunden könnten es kaum noch erwarten und hätten in der Schließungszeit oft angerufen für Bestellungen, die außer der Reihe erledigt wurden.

16 Torten finden in der neuen Kühltheke jetzt Platz, eine Warmtheke für Fleischkäs- und Frikadellenbrötchen gibt es am anderen Ende des Verkaufsbereichs. Stolz ist die Konditorei Seibold auch auf die eigene Pralinenherstellung: Diese Produkte würden nun ebenfalls auf ganz hohem Niveau präsentiert. „Bei uns ist alles echte Handarbeit“, betont die Seniorchefin Ingrid Seibold, die selbst aus der Bäckerei-Dynastie Bindewald stammt. Sogar die Schokoladenfiguren zu Weihnachten und Ostern gießen die Seibolds selbst.

„Es ging uns nie schlecht“

Der Ofen in der Backstube ist von 2017 und musste nicht erneuert werden. Museal mutet die Fortuna-Maschine an, die 1972 angeschafft wurde, 30 Brötchen gleichzeitig rundknetet und weiterhin im Einsatz ist. Zwei Auszubildende und eine Gesellin arbeiten mit Andreas und seinem Vater Franz-Josef Seibold in der Backstube, seine Mutter Ingrid und drei Verkäuferinnen – sowie seine Tochter Melissa – stehen vorn bei der Kundschaft. Seine Frau Rebecca übernimmt mit ihrer Schwiegermutter die Büro-Arbeit, die immer mehr werde. Ob sein zwölf Jahre alter Sohn Lukas oder der erst zweijährige Emil mal in seine Fußstapfen treten, weiß Andreas Seibold natürlich noch nicht. Aber er macht Werbung für die Bäckerei: „Über all die Jahre hinweg ging es uns nie schlecht, ich liebe das Handwerk, und wir haben immer zu tun.“

Torte in Lederhosen-Form

Am wichtigsten sei die Mundpropaganda, hat er festgestellt: „Die Leute legen Wert auf Qualität.“ Ein realistischer Preis sei wichtig und mit dem Sortiment am Ball zu bleiben. Fernsehsendungen und das Internet beeinflussen die Nachfrage nach besonderen Torten-Kreationen. An der Wand hängen Bilder von speziellen Leckereien: Hochzeits- und Geburtstagstorten in Form einer Lederhose oder mit mehreren Stockwerken nach individuellen Wünschen.

Die Ausbildung hat er bei Zeilfelder in Mannheim absolviert und bildet sich ständig fort. Vor allem zum Wochenende werden besondere Brote angeboten, wie das Walnussbrot oder das Pfeffer-Speck-Brot zum Grillen. Brote für besondere Bedürfnisse, etwa für Allergiker, finden reißenden Absatz. Die Rückmeldung der Kunden ist Andreas Seibold wichtig, „aber es muss mir auch schmecken. Was mir nicht schmeckt, wird nicht verkauft“, meint er lachend.

Wollte nie Filialen eröffnen

Andreas Seibold engagiert sich in der Stadt und im Stadtteil. Das Haus, in dem die Bäckerei residiert, befindet sich im Familieneigentum. Filialen wollten die Seibolds nie eröffnen: „Das ist nur mehr Aufwand ohne höheren Umsatz“, findet Andreas Seibold. Das frühe Aufstehen um halb drei mache ihm nichts aus, „das ist Gewohnheit“. Erst werden die Brötchen und Kaffeestücke hergestellt, dann das Brot. Der Sonntag ist ihm als Familientag heilig, da wird nicht gearbeitet. Dafür kann er dann ab Montag wieder mit voller Kraft und Ideen für die Kundschaft da sein.

