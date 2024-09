Lebenshilfe Bad Dürkheim: Dort gibt es seit 1998 die von dem Maler und Performancekünstler Wolfgang Sautermeister (mit)gegründete und seither künstlerisch betreute Malwerkstatt für Menschen „mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen“. Die Ausstellung „Unerhörte Sequenzen“ im Port 25 in Mannheim präsentiert nun 14 dieser Künstlerinnen und Künstler.

In den Ausstellungen der an die Malwerkstatt in Bad Dürkheim