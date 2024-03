Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Formen“ heißt so schlicht wie vielsagend der Titel einer Gruppenausstellung mit Objekten und Installationen in der Galerie Port 25 im Jungbusch. Die vier Künstlerinnen und Künstler kommen aus Mannheim und der Region. Eine Verbindung in der Ausstellung gibt es auch nach Frankenthal.

Vor einiger Zeit hat Ulrike Thiele eine riesige Sammlung Dias geerbt. 10.000 dieser fünf mal fünf Zentimeter kleinen und in großen Kästen verpackten Fotografien, die man