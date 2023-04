Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fussball: Wenn irgendwann die Saison 2021/22 angepfiffen wird, dann beginnt auch die zweite Amtszeit von Marco Laping als Trainer des Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen. Der 43 Jahre alte Coach wohnt in Bad Dürkheim, bleibt aber beruflich in Kaiserslautern verwurzelt. Er verrät, wie er in die Runde plant und worauf er in der Vorbereitung Wert legt.

Marco Laping hat sich als erfolgreicher Trainer von A-Junioren-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern einen Namen macht. Er schaffte mit dem FCK dreimal in Folge den Klassenverbleib, zog 2018 ins DFB-Pokalfinale