Was ist eigentlich ein Arier? Dieser Frage geht die Moderatorin, Schauspielerin und Regisseurin Mo Asumang in ihrem Film „Die Arier“ nach. An der Berufsbildenden Anna-Freud-Schule in Süd konnten Schülerinnen und Schüler ihr jetzt persönlich Fragen stellen – und waren an mancher Stelle durchaus schockiert.

„Die Arier“ ist eine Dokumentation, in der Mo Asumang ihre Zuschauer mitnimmt: mal auf Demonstrationen von Rechtsradikalen, mal zur Volksgruppe der „Arier“ in den Iran und dann auch zu Treffen mit berüchtigten Rassisten in den USA. Immer wieder konfrontiert sie Menschen, die sich „Arier“ nennen, mit der Frage, was ein „Arier“ eigentlich sei.

„Bekam Morddrohungen“

„Hatten Sie keine Angst?“, wollten die Jungen und Mädchen der Abschlussklassen der Fachschule Sozialpädagogik wissen, nachdem im Film deutlich wurde, dass Asumang einmal ein Mitglied des Geheimbunds Ku-Klux-Klan um Mitternacht auf einer Wiese im Nirgendwo interviewte – nur begleitet von ihren beiden Kamerafrauen. „Was hat Sie bewogen, diesen Film zu machen?“, war eine weitere Frage, auf die die Antwort durchaus schockierend, gleichzeitig aber auch beeindruckend ausfiel: „Ich habe eine Morddrohung erhalten“, erzählte Asumang. Sie habe sich nicht einschüchtern lassen, sondern kreativ mit der Situation umgehen wollen.

„Wir haben Mo Asumang als extrem mutig empfunden“, lautete vor diesem Hintergrund dann auch das einhellige Fazit nach der Veranstaltung, die unter dem Motto „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ stattfand.