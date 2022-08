In Ludwigshafen zeigt der Blick unter die Motorhaube, dass die „dicken Autos“ in der Minderheit sind. Nur 14,7 Prozent der Pkw in der Stadt haben nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamts einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum. 35,5 Prozent der Autofahrer sind mit Motoren unter 1,4 Litern unterwegs. Der Rest liegt in der Klasse zwischen 1400 und 1999 Kubikzentimetern. Im bundesweiten Vergleich der Kommunen liegt Ludwigshafen in Sachen hubraumstarker Motoren mit zwei Litern und mehr Volumen auf Platz 130 von 400 Städten und Kreisen, die in der Analyse berücksichtigt werden. Spitzenreiter ist der Kreis Starnberg mit einem Anteil rund 21 Prozent, wie der Zeitungsdienst Südwest weiter mitteilt. In Ludwigshafen sind knapp 69.000 private Kraftfahrzeuge für den Straßenverkehr zugelassen.