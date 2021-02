In einem neuen Online-Portal können die Anwohner ihre Ideen fürs Dichterquartier in Süd einbringen. Was soll sich in dem Gebiet zwischen Bahngleisen und Sportpark Südwest-Stadion ändern, und wo genau? Um diese Fragen geht’s.

Seit Ende 2019 gehört das Dichterquartier in Süd zum Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ und erhält damit Geld von Land und Bund. Es umfasst das Wohngebiet zwischen Richard-Dehmel-Straße und Sudermannstraße im Norden und Stifterstraße im Süden sowie die Freiflächen des Sportparks Südwest östlich der Saarlandstraße. In dem Gebiet leben und arbeiten laut Stadt etwa 4000 Menschen. Für das Dichterquartier soll nun ein Entwicklungskonzept erstellt werden. Die Anwohner dürfen und sollen dabei über verschiedene Kanäle und Formate mitmachen. In dem Konzept steht anschließend, was alles während der Projektlaufzeit im Viertel verändert werden soll. Es geht neben baulichen Veränderungen laut Stadt auch um Soziales.

Ideenkarte im Netz

Auf der Internetseite www.dichterquartier.ludwigshafen.de können sich ab sofort alle Bewohner des Quartiers bis zum 14. März mit ihren Ideen einbringen. Auf einer Ideenkarte können sie anklicken, auf welchen Ort genau sich ihre Idee bezieht und diese dann beschreiben. Auch ist auf der Internetseite erklärt, was mit den Ideen passiert und wie es grundsätzlich im Dichterquartier weitergehen soll.

Quartiersbüro in der Georg-Herwegh-Straße

Außerdem werden demnächst Postkarten verteilt. Wer also keinen Computer oder Internetzugang hat, kann seine Vorschläge auf diesem Weg einbringen. Die Bewohner können die Karten in den Briefkasten des Quartierbüros in der Georg-Herwegh-Straße 41 einwerfen. Das Büro gibt es seit Anfang dieses Jahres. Ansprechpartnerin vor Ort ist Quartiersmanagerin Lisa Martin.

Die Entwicklung des sogenannten Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts soll voraussichtlich ein Jahr dauern. Neben den Bürgern sollen auch die im Stadtteil ansässigen Kindertagesstätten, die Grundschule, Vereine, Unternehmer, soziale Einrichtungen und Initiativen daran mitarbeiten.

Neben dem Dichterquartier gibt es in Ludwigshafen noch zwei weitere Gebiete, die zum Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (früher „Soziale Stadt“) gehören: Oggersheim-West und Mundenheim. Beide laufen voraussichtlich Ende 2022 aus.