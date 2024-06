Zum dritten Mal findet am Freitag, 14. Juni, 15 bis 17 Uhr, im Dichterquartier in Süd ein Nachbarschaftsfest unter dem Motto „Kommt dichter zusammen“ statt. Dieses Jahr erwartet die Besucher auf dem Gelände des Eisenbahner-Sportvereins (ESV) in der Oskar-Vongerichten-Straße 7 eine bunte Meile mit vielfältigen Spiel- und Mitmachaktionen.

Das Quartiersmanagement im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ hat vor zwei Jahren gemeinsam mit Stadtteilakteuren und Ehrenamtlichen das Nachbarschaftsfest ins Leben gerufen. Mit dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ verfolgt die Stadtverwaltung die Ziele, die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt im Quartier zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken.

Live-Musik und Tänze

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) und Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) eröffnen das Fest. Das Bühnenprogramm beinhaltet Darbietungen wie Capoeira (ESV), Musikstücke einer Ukulele-Gruppe (Projekt der Albert-Schweitzer-Schule), Tänze (Gruppe der Orthodoxen Kirche), Tänze und Lieder von Kita-Kindern (Kindertagesstätte Albert Schweitzer), eine Vorführung der Hundestaffel der Polizei sowie Live-Musik von den Huddelschnuddlern und einem Gitarren-Duo.

Für die kleinen Besucher Kinderschminken, „Tattoos“ malen, XXL-Kicker, Darts, Torwandschießen, ein Müllparcours, Bastelangebote, Barfußpfad sowie einen Fahrsimulator. Auch das Spielmobil Rolli ist dabei. Die Polizei und die Malteser werden mit Einsatzfahrzeugen vor Ort sein und Kindern die Möglichkeit geben, diese zu besichtigen sowie Bilder und Buttons machen zu lassen. Bei Musik sollen alle Nachbarn bei türkischem Fingerfood des Vereins Ela, Kuchen und Kaffee von der ESV-E-Fußball-Jugend und Gegrilltem auf der Grünfläche des ESV ins Gespräch kommen.

„Ich möchte mich beim Quartiersmanagement und seinen zahlreichen Partnern bedanken, dass alle gemeinsam dieses tolle Programm zusammengestellt haben. Zusammenhalt, eine gute Nachbarschaft, miteinander ins Gespräch kommen – all dies macht ein gutes Viertel aus. Ich hoffe, dass die Bewohner des Dichterquartiers hier gerne wohnen und Angebote wie das Nachbarschaftsfest annehmen und bereichern“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).