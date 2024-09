Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Christlich-Muslimische Begegnung“ des Kulturzentrums „Fontäne“ und der katholischen Kirche findet am Mittwoch, 11. September, ab 18.30 Uhr als Zoom-Meeting statt. Es geht diesmal um „Moses im Christentum und Islam“. Moses ist nach Angaben der Veranstalter der wichtigste Prophet und Lehrer für Jüdinnen und Juden. Denn er ist der Stifter ihrer Religion und verkündete ihnen das Judentum. Moses gilt aber auch sowohl im Christentum als auch im Islam als bedeutende Persönlichkeit. Pfarrer Alban Meißner und Imam Eset Mavinehir werden in ihren Vorträgen auf die Rolle von Moses in beiden Religionen eingehen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede beleuchten. Moderiert wird die Veranstaltung von Christiane Ludwig.

Noch Fragen?

Eine Anmeldung für alle Interessierten ist per E-Mail an info@fontaene-ev.de möglich.