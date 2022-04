In der vierten Online-Ausgabe des Dialogs der Religionen in diesem Jahr geht es am Mittwoch, 20. April, 18.30 Uhr, um Trauer und Bestattungen im Christentum und im Islam. Dekan Alban Meißner und Imam Eset Mavinehir beleuchten das Thema aus christlicher beziehungsweise islamischer Sicht.

Fragerunde vorgesehen

Nach Angaben des veranstaltenden Kulturzentrums Fontäne ist nach den Referaten eine Fragerunde mit zugeschalteten Teilnehmern vorgesehen. Diskussionspunkte sind unter anderem Rituale bei Sterbenden und im Todesfall, Ablauf der Beisetzungen, Abschiedsrituale an der Grabstelle und während der Trauerzeit. Anmeldungen zu der Zoom-Veranstaltung, die Christiane Ludwig moderiert, sind per E-Mail an info@fontaene-ev.de erbeten.