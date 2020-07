Die Kirche bietet Hilfe in vielen Lebenssituationen. Wo es Beratung und Einrichtungen gibt, darüber informiert die Broschüre „Diakonisch in Lu“. Ein Schwerpunkt ist das Thema „Kitas“.

Telefonseelsorge, Hospizarbeit, Krankenpflege und Jugendarbeit – für viele Menschen steht die diakonische Arbeit stellvertretend für Kirche. Im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen gibt es zahlreiche diakonische Angebote, die in der neuen Broschüre „Diakonisch in Lu“ vorgestellt werden. Zu Anlaufstellen wie dem Café Asyl, Telefon- oder Notfallseelsorge erläutern Kurzbeschreibungen, worum es geht und wie die jeweiligen Ansprechpartner zu erreichen sind.

Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Kita-Plätzen informiert das Heft laut Kirche auch darüber speziell. Auf allein 27 Seiten gibt es eine Übersicht über die derzeit 20 Kindertagesstätten in protestantischer Trägerschaft sowie die Einrichtungen der Ökumenischen Fördergemeinschaft und des Kindergartenvereins Ruchheim. In der Broschüre steht, wo wie viele Plätze für welches Alter angeboten werden und was der Schwerpunkt einer Einrichtung ist.

