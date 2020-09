Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt den geplanten Kita-Ausbau in Ludwigshafen. Bis 2025 sollen insgesamt 1058 Plätze zur Verfügung stehen. Doch Rüdiger Stein, DGB-Regionsgeschäftsführer, hält diese Pläne für zu ambitioniert. Denn zugleich seien aktuell schon 41 Stellen für Erzieher vakant. „Es besteht ein vorherrschender Fachkräftemangel, was eine Mehrbelastung in Form von Arbeitsverdichtung zur Folge hat. Die Corona-Pandemie hat die Situation für die Arbeitnehmer verschärft“, schreibt Stein. Dabei habe die Pandemie gezeigt, „dass der gesamte öffentliche Dienst die Gesellschaft am Laufen hält“. Deshalb müssten in den Tarifverhandlungen Lösungen gefunden werden, damit Jobs im öffentlichen Dienst attraktiv sind – sonst verschärfe sich der Fachkräftemangel noch mehr, warnt Stein. Die Kommunen müssten finanziell entlastet werden, um attraktive Stellen schaffen zu können. Er veranschaulicht das am Kita-Beispiel: „Die Arbeit als Erzieher muss attraktiver gestaltet werden. Ein faires Lohnangebot in der Tarifrunde wäre ein erster wichtiger Schritt.“