In ganz Deutschland gehen Menschen dieser Tage auf die Straße, um für die Demokratie und Vielfalt in der Gesellschaft einzutreten. Am Samstag, 27. Januar, findet auch auf dem Alten Messplatz in Mannheim ab 16 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – Demokratie und Vielfalt erhalten“ statt. Zur Teilnahme daran rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Ludwigshafener Grünen auch die Menschen von dieser Seite des Rheins auf. Ab 12.05 Uhr ruft am Samstag in Frankenthal auf dem Rathausplatz das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus zur Kundgebung auf. In Ludwigshafen selbst soll es laut Rüdiger Stein, Geschäftsführer der Region Pfalz des DGB, eine Woche später, am Samstag, 3. Februar, ab 14 Uhr ebenfalls eine Demonstration gegen Rechts auf dem Berliner Platz geben. Die Demo ist laut Stein bereits angemeldet, die Abstimmung mit anderen Gruppierungen und Organisationen, die an der Kundgebung in Ludwigshafen ebenfalls teilnehmen könnten, sei im Gange, das Motto für die Veranstaltung sei noch offen, sagt Stein.