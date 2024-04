Zum Tag der Arbeit geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wieder auf die Straße. Der Stadtverband Ludwigshafen ruft dazu auf, sich an der Maifeier in der Innenstadt zu beteiligen. Motto: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.“

Damit wollen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft reagieren. Angesichts der sinkenden Tarifbindung und Herausforderungen, wie der Transformation der Arbeitswelt, fordert Rüdiger Stein als Geschäftsführer der DGB-Region Pfalz: „Viele Arbeitgeber stehlen sich leider aus ihrer sozialen Verantwortung. Als Gewerkschaften machen wir uns daher stark für eine Tarifwende.“ In Ludwigshafen findet am 1. Mai um 12.30 Uhr eine Jugenddemo statt, die am Berliner Platz startet und am Karl-Kornmann-Platz endet. Dort beginnt die DGB-Maifeier um 14 Uhr. Mai-Redner ist Michael Burkert, Bundesvorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Band „Dry Aged – Finest Rock“ macht Musik.