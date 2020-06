Angesichts der wegen der Corona-Krise zunehmenden Arbeitslosigkeit fordert Rüdiger Stein, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Ludwigshafen, Programme, um die Wirtschaft anzukurbeln und den Sozialstaat zu stärken. Nur so könne es gelingen, dass immer mehr Menschen in die Armut abrutschen. Dass es in der Stadt Ludwigshafen nun 9327 Arbeitslose gibt (vor einem Monat waren es 8776), müsse eine Warnung sein, dass das Land auf eine „veritable wirtschaftliche Krise“ zusteuere. Stein betont: „Politische Stimmen, die den sozialen Kahlschlag im Windschatten der Krise vorantreiben, die Löhne kürzen und Arbeitnehmerrechte beschneiden wollen, gefährden den sozialen Frieden. Die Krise trifft zuallererst und am härtesten diejenigen, die niedrig bezahlt und zu schlechten Bedingungen systemrelevante Schwerstarbeit leisten – in der Pflege, im Supermarkt, beim Ausliefern von Paketen.“ Diese Menschen bräuchten „endlich existenzsichernde Löhne, eine soziale Absicherung und gute Arbeit“. Außerdem müsse man sich um alle kümmern, die auf Jobsuche seien. Sie hätten es aktuell deutlich schwerer, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Stein: „Unter den Bedingungen einer solchen Krise entfaltet das System Hartz IV seine volle Härte. Wenn wir verhindern wollen, dass Menschen massenhaft in eine gesetzlich verordnete Armut rutschen, dann müssen wir über eine deutliche Verlängerung des Arbeitslosengeld I diskutieren.“