Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begeht den „Tag der Arbeit“ am 1. Mai wegen der Corona-Pandemie erstmals digital und nicht bei Veranstaltungen in der Region. Gerade in der Krise seien Gewerkschaften gefordert, sich für Arbeitnehmerrechte einzusetzen, so Rüdiger Stein, DGB-Regionsgeschäftsführer: „Tausende von Menschen sind von Kurzarbeit betroffen. Viele davon haben Existenzängste.“ Besonders stark treffe die Krise Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor ohne Tarifbindung. Berufe, die nicht im Fokus der Gesellschaft standen, würden nun als „systemrelevant“ anerkannt, so Stein weiter. Arbeitnehmern in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, im Supermarkt, bei der Feuerwehr, der Polizei, in den Gesundheitsämtern, in Bussen und Bahnen, bei der Post oder auch bei der Müllabfuhr würden den Laden am Laufen halten. Sie hätten es mehr als verdient, dass die Wertschätzung, die ihnen gezeigt wird, auch tatsächlich etwas wert sei. Sie verdienten deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Arbeitgeber müssten für eine anständige Personalausstattung sorgen und die Arbeitsbelastung nicht bis zum Exzess treiben. Außerdem sollten die Mitarbeiter mit anständigen Tariflöhnen bezahlt werden. „Dafür setzen wir uns ein und rufen alle dazu auf, mit uns am 1. Mai ab 11 Uhr unter www.dgb.de den Tag der Arbeit in unserer Live-Sendung zu feiern“, sagt Stein. Kolleginnen und Kollegen aus Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, der Südpfalz, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bad Dürkheim zeigten dabei ihre Solidarität im Netz – als Fotowand oder als größter Chor Deutschlands, der „You’ll never walk alone“ singt.