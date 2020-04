Die Grünen im Rat haben sich nach einer Videokonferenz mit dem Kandidaten entschieden, in der Stadtratssitzung am Montag Alexander Thewalt (52, parteilos) bei der Wahl zum Bau- und Umweltdezernenten zu unterstützen. Hans-Uwe Daumann, bau- und umweltpolitischer Sprecher: „Wir kamen alle zusammen zu einem positiven Ergebnis. Für uns ist wichtig, dass der künftige Dezernent nicht nur Brückenbau kann, sondern auch die Themen Klimaschutz und Verkehrswende engagiert vertreten wird. Davon hat uns Herr Thewalt überzeugt.“ Thewalt soll auf Klaus Dillinger (59, CDU), der vorzeitig in Ruhestand gegangen ist. Seine Wahl gilt als sicher, die Mehrheit im Stadtrat hat sich bereits im Vorfeld für ihn ausgesprochen.